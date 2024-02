Bruchsaler Musik- und Kunstschule veranstaltet erstes Dunkelkonzert

„Lights out“ heißt es am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr im Rimolini-Saal, denn die Bruchsaler Musik- und Kunstschule (Muks) lädt zum ersten Dunkelkonzert ein. Der neue Leiter, Jakob Scherzinger, verspricht seinem Publikum „einen Rausch der Sinne“.

Scherzinger

Ein Dunkelkonzert findet in der Regel so statt, dass man die Musik zwar hört, aber in dem Raum gar nichts sehen kann. Wir setzen den Akzent also ausschließlich auf das Hören. Da wir den Rimolini-Saal in der Muks aber leider nicht ganz abdunkeln können, weil die Notausgänge immer beleuchtet bleiben müssen, werden wir unseren Konzertgästen Schlafmasken zur Verfügung stellen. Wegen der besonderen Organisationsbedingungen wird es keine Pause geben.