Die Arbeiten am wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Bruchsal kommen voran. Ab Oktober werden sieben Brückenteile verbaut. Radfahrer machen schon jetzt Umwege.

Achtung, Umleitung: Ende Oktober beginnt eine neue Bauphase an der Eisenbahnbrücke beim Siemens-Kreisel in Bruchsal. Dann kommt es wieder zur Vollsperrung der Werner-von-Siemens-Straße, wie die Deutsche Bahn jetzt mitteilt.

Ab Montag, 23. Oktober, beginnt der eigentliche Neubau der Brücke. Von diesem Tag an bis zum Dienstag, 7. November, ist die Straße gesperrt. Weitere Vollsperrung: von Mittwoch, 22. November, bis Freitag, 22. Dezember.

Rad- und Gehwege am Siemens-Kreisel in Bruchsal bleiben gesperrt

Seit Frühjahr 2022 laufen die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke über der Werner-von-Siemens-Straße in Bruchsal. Zuletzt waren an Ostern sieben Behelfsbrücken eingesetzt worden. Jetzt werden die durch neue Stahlbrücken ersetzt.

Schon seit geraumer Zeit müssen Radfahrer und Fußgänger den Siemens-Kreisel weiträumig umfahren. Denn deren Wege unter der Brücke sind gesperrt. Dazu teilt die Bahn mit: „Ursprünglich war vorgesehen, den Geh- und Radweg Ende September wieder zu öffnen.

Die DB hat den Bauablauf aktuell angepasst, um den rechtzeitigen Einbau der neuen Stahlbrücken sicherzustellen“. Hierfür sei es erforderlich, die Sperrung des Geh- und Radwegs bis nach Einsetzen der gesamten Brückenkonstruktion aufrecht zu halten.

Fahrplanänderungen im Nah- und Fernverkehr sind möglich

Auch Bahnreisende sind von den Brückenbauarbeiten betroffen. Während der beiden Bauphasen komme es zu Fahrplanänderungen im Nah- und Fernverkehr. Die Bahn empfiehlt, sich tagesaktuell im Internet zu informieren: www.bahn.de/Reiseauskunft oder www.kvv.de.

Nach 94 Jahren war die Eisenbahnbrücke am Siemenskreisel technisch gesehen am Ende ihrer Nutzungsdauer, wie die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr mitteilte. Über die Stahlkonstruktion verläuft unter anderem die Strecke zwischen Mannheim und Basel.

Unter der Brücke fließt der Autoverkehr über die Werner-von-Siemens-Straße zur B35 und der Autobahn. Die Bahn investiert dort rund 24 Millionen Euro. Bis Mitte 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.