Es ist das größte Kinderfest der Region. Rund 1.200 Kinder aus den Bruchsaler Kindergärten und Grundschulen wollen auch in diesem Jahr den Winter endgültig vertreiben.

Passend dazu verkleiden sie sich frühlingshaft, dieses Mal sind Gärtner, Erdbeerbauern und die Gäste der Vogelhochzeit dabei, verrät Kristin Werner, Präsidentin des Bruchsaler Sommertagszug-Komitees.

Um die 5.000 Zuschauer schauen sich den Umzug durch die Innenstadt regelmäßig an. Was Besucher dafür wissen müssen, findet sich hier im Überblick.

Der Sommertagszug findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Los geht es um 14.15 Uhr. Gegen 15 Uhr werden die Kinder im Schlosshof erwartet. Dort wird traditionell ein Schneemann verbrannt. Gegen 15.30 Uhr rechnen die Organisatoren mit dem offiziellen Ende des Kinderfestes.

Die rund 1.200 Bruchsaler Kinder werden musikalisch begleitet von den Schlabbedengla, dem Sinfonieorchester Bruchsal und der Musik- und Kunstschule.

Die besten Plätze entlang der Zugstrecke in Bruchsal

Startpunkt des Umzuges ist die Stirumschule in der Schwimmbadstraße. Von dort aus geht es über die Friedrichstraße auf den Friedrichplatz. Dann biegen die Kinder in die schmale Anton-Wetterer-Straße in Richtung Marktplatz ab. Über den Platz geht es auf der Kaiserstraße zum Café Pavillon und dann über die gesperrte Friedrichstraße und die Schlossachse zum Schlosshof. Dort wartet schon der vom Skiclub gebastelte Schneemann auf die Kinder.

Beste Standorte für Besucher sind sicherlich Marktplatz und Friedrichsplatz. Auch die Schlossachse, etwa in Höhe des Finanzamtes, bietet sich gut zum Zuschauen an. Wer den Schneemann in Flammen aufgehen sehen will, muss natürlich in den Schlosshof. Dort gibt es zwei Bereiche: Einen inneren für die teilnehmenden Kinder und einen äußeren für die übrigen Zuschauer.

Kristin Werner hat noch einen wichtigen Tipp: „Besucher müssen sich nicht zwischen Umzug und Schneemann-Verbrennung entscheiden.“ Man könne bequem der letzten Zugnummer in den Schlosshof folgen und sich dann einen Platz suchen.

Beide haben Tradition: der Sommertagszug und die dazugehörigen Stecken. Eigens dafür werden sie geschnitzt und dekoriert. Und obendrauf kommt die Brezel. Diese Sommertagsstecken werden am Sonntag ab 14.15 Uhr für fünf Euro verkauft – und zwar am großen Eingangstor zum Finanzamt auf der Schlossachse. Auch im Schlosshof gibt es Brezeln, dann aber nur so auf die Hand, zu kaufen.

Wichtige Wetter-Info am Umzugstag

Nur bei gutem Wetter wird der Sommertagszug in Bruchsal stattfinden. Bisher hatten die Veranstalter häufig Glück. Die finale Entscheidung wird am 5. Mai vormittags gefällt. Dann tritt das Zug-Komitee zusammen und berät sich mit der Bruchsaler Feuerwehr. Die kann nämlich auf besonders genaue Wetter-Daten und Prognosen zugreifen. „Wir veröffentlichen die Entscheidung dann auf der städtischen Homepage und auf unserer Instagram-Seite“, sagt Kristin Werner.