Das erwartet die Besucher beim Bruchsaler Mirabellentag

Am Sonntag, 20. August, findet der Bruchsaler Mirabellentag statt. Veranstalter Martin Baumgärtner verrät, was dahintersteckt.

Baumgärtner

Von 10 bis 17 Uhr stehen wir am Sonntag im Naturschutzgebiet Rotenberg und sprechen mit Interessierten über Streuobstwiesen. Es gibt Kaffee und Kuchen. Außerdem stellen wir Produkte aus: zum Beispiel Leimringe gegen Schädlinge an Obstbäumen oder Nistkästen. Der Tag heißt so, weil auf den Streuobstwiesen am Rotenberg viel Kernobst wächst, unter anderem Zwetschgen und Mirabellen. Entstanden ist der Tag in Erinnerung an meinen verstorbenen Vater, einen absoluten Streuobst-Idealisten. Dieses Jahr führen wir den Tag schon zum siebten Mal durch!