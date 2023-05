Stadt bezuschusst Projekte

Der Bedarf an Pflegeplätzen wächst: Diese neuen Heime für Senioren sind in Bruchsal geplant

Etwa 4.600 Menschen in Bruchsal sind über 75 Jahre. Schon in wenigen Jahren wird diese Gruppe um 17 Prozent angewachsen sein. Höchste Zeit, in neue Pflegeplätze zu investieren.