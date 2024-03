Insekten als Nahrungsmittel

Dieser Mann baut in Gochsheim Deutschlands größte Insektenfarm und schwört auf Mehlwurm-Pizza

Gia Tien Ngo will in Gochsheim Deutschlands größte Insektenfarm bauen. Im Interview verrät er, was ein Hühnerstall in Boston mit seinem Start-up zu tun hat und was Pizzateig aus Mehlwürmern so besonders macht.