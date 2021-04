Großes Callcenter: Wer die 116-117 wählt, landet künftig in Bruchsal

Die Blaulichtstadt Bruchsal macht ihrem Namen mal wieder alle Ehre: Noch in diesem Monat will das Deutsche Rote Kreuz mit gut 150 Personen in seine neue Hauptwache Am Mantel 4a umziehen. Dafür braucht es allerdings keinen großen Blaulicht-Umzug. Das neue Domizil liegt gerade über der Straße, im alten Polster-Otten.

Und dort klingeln bereits seit Anfang April die Telefone heiß. Denn über der neuen Wache hat sich ein prominenter Mieter eingerichtet. Wer unter der deutschlandweit bekannten Nummer 116-117 anruft, landet mittlerweile immer öfter in Bruchsal.

Doch von vorne: Die alte Rettungswache des DRK platzt aus allen Nähten. Für Kreisgeschäftsführer Jörg Biermann war es daher ein Glücksfall, dass genau gegenüber ein altes Möbelhaus zum Verkauf stand. 80 Hauptamtliche und 70 Auszubildende werden in dieser Hauptwache ihren Dienst tun.