Expertin des Ernährungszentrums in Bruchsal gibt Tipps

Der Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) veranstaltet an diesem Donnerstag, 7. März, den Tag der gesunden Ernährung. Es ist bereits die 27. Auflage.

Bürger sollen an diesem Tag auf die Bedeutung einer bedarfsgerechten und gesundheitsförderlichen Ernährung aufmerksam gemacht werden.

In Baden-Württemberg finden zusätzlich die Ernährungstage statt – Landratsämter und Ernährungszentren bieten mit Aktionen, Workshops und Vorträgen praktische Hilfestellung für eine bewusste Ernährungsweise.

Auch das Ernährungszentrum im Landkreis Karlsruhe informiert Bürger über eine abwechslungsreiche Ernährung durch eine nachhaltige Lebensmittelauswahl. Dabei vermittelt es das nötige Handwerkszeug und regt an, neue Rezepte, unbekannte Lebensmittel und die Bandbreite an heimischen Produkten kennenzulernen.

Das Ernährungszentrum in Bruchsal bietet Workshops und Online-Vorträge

Neben analogen Praxisworkshops werden auch Online-Vorträge angeboten. Laut Pia Hofheinz, einer Ernährungsexpertin des Ernährungszentrums, stelle eine gesunde Ernährung mit frischen, selbst zubereiteten Mahlzeiten heutzutage für einige Menschen eine große Herausforderung dar.

Das Ernährungszentrum hat seinen Standort an der Adresse Am Viehmarkt 1 in Bruchsal.

Gutes Essen außer Haus sei häufig teuer oder nicht verfügbar. Selbst kochen sei für diejenigen, die Familie, Beruf und Freizeit unter einen Hut bekommen möchten, nicht immer möglich, so Hofheinz.

Viele Verbraucher wollen über ihre Ernährung einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten. Das heiße, dass schon beim Einkauf und der Essensplanung die regionale Herkunft der Lebensmittel berücksichtigt werden sollte, so Hofheinz.

Die Wertschätzung von Lebensmitteln und klimabewusster Konsum seien aktuell. „Das Ampel-System in Form des Nutri-Scores auf Lebensmittelverpackungen kann beim Einkaufen eine Hilfe sein und ist ein einfacher Weg, um Lebensmittel innerhalb einer Lebensmittelgruppe miteinander zu vergleichen“, erläutert die Diplom-Ökotrophologin.

„Insgesamt stellen wir fest, dass die Menschen neugierig und offen sind – viele probieren Neues, wie vegane Alternativen, aus“, sagt Hofheinz.

Vielen Menschen fehlt für gesunde Ernährung die Zeit

Eines sei jedoch gleichgeblieben, so die Expertin: Für eine konsequente Umsetzung der Ernährungsempfehlungen fehle oft die Zeit und am Ende entscheide der Geschmack, ob eine neue Ernährungsform, neue Produkte oder eine alte Gemüsesorte langfristig umgesetzt oder eingekauft werde.

Für den Alltag hat Pia Hofheinz Tipps parat: Bei kohlenhydratreichen Lebensmitteln solle man auch mal die Vollkornvariante wählen, da sich der höhere Ballaststoffanteil positiv auf den Blutzuckerspiegel und das Sättigungsgefühl sowie die Verdauung auswirke.

Prinzipiell gelte: „Wer selbst zubereitet, hat in der Hand, was in seinem Essen steckt“, unterstreicht Hofheinz.

Hülsenfrüchte machen satt, liefern Eiweiß und viele Nährstoffe. Zudem sorgt eine täglich bunte Auswahl an Gemüse und Obst der Saison für eine ausgewogene Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen.