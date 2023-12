Nach ersten Angaben sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz in der Untergrombacher Wendelinusstraße. Das siebenstöckige Gebäude werde aktuell evakuiert, der Löscheinsatz sei in vollem Gange. Das Feuer wurde gegen 10.20 Uhr der Leitstelle gemeldet.

Erste Meldung von der Polizei

Nach ersten Angaben brennt es in der fünften Etage des großen Mehrfamilienhauses. Ein Balkon ist komplett verraucht. Die Feuerwehr ist mit zwei Drehleitern im Einsatz. Man versuche ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Über mögliche Verletzte sei bisher noch nichts bekannt, so die Polizei in einer kurzen Mitteilung.

Der Artikel wird aktualisiert (Stand: 11.10 Uhr).