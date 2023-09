A5 bei Forst ist nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt

Die A5 ist nach einem schweren Unfall in Höhe Forst in Richtung Süden gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Nach einem schweren Unfall in Höhe Forst ist die A5 in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Dienstagnachmittag in einer ersten Meldung mit.

Rettungshubschrauber nach schwerem Unfall auf der A5 bei Forst im Einsatz

Demnach ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. An dem Unfall war nach offiziellen Angaben auch ein Lkw beteiligt. Ob jemand verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. Der Zeitverlust beträgt laut Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg derzeit über 80 Minuten.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 14.50 Uhr]