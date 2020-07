Drei mutmaßliche Graffitisprayer in Schulhof angetroffen

Ein Zeuge verständigte am Samstagabend die Polizei, nachdem er drei Jungen im Schulhof der Lußhardtschule in Forst entdeckte. Bei einer Durchsuchung des Rucksack eines Jungen wurden Spraydosen sichergestellt.

Lußhardtschule in Forst

Eine Polizeistreife hat am Samstagabend im Schulhof der Lußhardtschule in Forst drei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren aufgegriffen. Ein Zeuge bemerkte die Drei gegen 22 Uhr im Schulhof und verständigte die Polizei, nachdem er zwei neue Graffitis an einer Wand entdeckt hatte.

Die Schule war bereits zwischen Mittwoch und Freitag Ziel von Graffitisprayern. Bei einer Durchsuchung der drei Jungen fanden die Beamten 20 Spraydosen in dem Rucksack des 13-Jährigen. Die Beamten stellten die Dosen sicher.

Daraufhin wurden die Drei ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Weitere Ermittlungen werden von dem Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard geführt.