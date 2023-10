Beim Fußball-Kreisligisten FC Karlsdorf sind die Ambitionen hoch. „Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen“, sagt Trainer Michael Stein. Allerdings kam Karlsdorf nur mäßig aus den Startlöchern. Aus den ersten vier Partien wurde nur ein Zähler geholt. Mittlerweile hat die Mannschaft aber Fahrt aufgenommen und liegt mit dem fünften Rang wieder aus Kurs.

Einen Anteil am Aufschwung hat Mario Peekes. Der 32-Jährige erzielte am vergangenen Wochenende beim 6:2-Auswärtssieg in Kronau vier Tore. Seit Jahren gilt Peekes als Torgarant. 22 Treffer waren es in der vergangenen Saison für Karlsdorf.

Das Jahr zuvor traf er für den FC Weiher in der A-Klasse 29-Mal. Dort schnürte er gegen Münzesheim sogar einen Fünferpack. Auch bei seinen Stationen beim FC St. Ilgen, FV Neuthard und FV Graben machte er mit Torjägermentalität auf sich aufmerksam.

Peekes hat Spitznamen „Maschine“

Über die Jahre hinweg hat Peekes aufgrund seiner athletischen Statur den Spitznamen „Maschine“ erhalten. „Wenn ich am Ball bin, ist es schwierig mich zu stoppen“, sagt er. Der 32-Jährige macht auch keinen Hehl daraus, dass er in dieser Saison nach der Torjägerkanone schielt. Drei Treffer fehlten ihm in der vergangenen Saison auf Ligakonkurrent Wessam Noureddine, der 25 Tore erzielte.

Wie Trainer Stein hält er eine vordere Platzierung und den Aufstieg für möglich. „Wir hatten uns zum Saisonstart deutlich mehr erhofft, doch nun kommen wir in Fahrt“, sagt Peekes. Es sei bemerkbar gewesen, dass einige Stammkräfte den Verein verlassen haben, mittlerweile habe sich die Mannschaft aber eingespielt.

Karlsdorf-Trainer lobt Peekes

Dass die Entscheidung für den Wechsel zur Saison 2022/23 von Weiher nach Karlsdorf fiel, sei ihm leicht gefallen. „Ich wusste vorher schon vom familiären Verhältnis in Karlsdorf. Es passt hier alles“, sagt er. Für ihn sei das Umfeld ein entscheidender Faktor bei der Wahl für einen Verein. Karlsdorf-Trainer Stein macht deutlich, wie wichtig Peekes für den Verein ist. „Wir sind abhängig von seinen Toren“, sagt Stein.

Ihn bewundere, mit welcher Durchschlagskraft Peekes auf dem Platz stehe. „Der Spitzname Maschine ist gerechtfertigt“, sagt er. Auch neben dem Platz nimmt Peekes laut Stein eine wichtige Rolle ein. „Er ist es, der die Mannschaft in der Kabine anheizt und für die Stimmung sorgt“, sagt Stein.

Ernst wird es für Karlsdorf am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellendritten FC Forst. Für das Stein-Team durchaus eine richtungsweisende Partie.