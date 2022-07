Dass es nur noch Tickets via Internet für den Forster Heidesee gibt, hat im Ort für Unruhe gesorgt: bei Besuchern, Mitarbeitern und auch in den Gemeinderatsfraktionen.

Jetzt hat man sich eine Lösung überlegt: Ab sofort ist „in Ausnahmefällen die Barzahlung von Tagestickets wieder möglich“, heißt aus dem Forster Rathaus. Die Verwaltung habe „nach intensiver Aufforderung durch den Gemeinderat“ die Barzahlung wieder eingeführt. Grund dafür seien die zahlreichen Besucherbeschwerden.

Die Beschäftigen am Heidesee bekamen den Unmut der Gäste besonders zu spüren. Sehr frustrierend für das Personal vor Ort: Mancher Gast hatte sich ohne die Möglichkeit der Barzahlung gegen einen Eintritt am Heidesee entschieden und fuhr lieber an einen anderen See. Für die Verwaltung kam die Entwicklung wohl unverhofft, wird das Ticketsystem schließlich schon im dritten Jahr genutzt.

Nicht nur in Forst, auch am Hardtsee in Ubstadt-Weiher gibt es wieder eine Handkasse für Barzahler. Zu groß waren die Beschwerden und zu lang offensichtlich an manchen Tagen die Schlange.

Doch wann genau handelt es sich um einen Ausnahmefall für die Notbarkasse? Elektronisches Ticketsystem und Notbarkasse werden ab sofort parallel betrieben. Jedoch bittet die Verwaltung die Gäste am Heidesee ausdrücklich auch zukünftig die Ticketbuchung vorzugsweise über das elektronische Ticketsystem zu nutzen. Das Programm selbst werde weiter optimiert.