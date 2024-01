Durch eine Kohlenmonoxidvergiftung sind am Dienstagnachmittag vier Männer in Forst leicht verletzt worden, wie die Polizei auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte. Sie waren auf einer privaten Baustelle in der Rheinstraße in einem Wohngebäude beschäftigt und hatten über Unwohlsein geklagt. Deshalb waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Vermutlich Kohlenmonoxid ausgetreten

Laut Polizei wurde der Rettungsdienst um 15.50 Uhr verständigt. Vermutlich war das geruchslose Gas bei Bauarbeiten mit einer Maschine im Kellergeschoss ausgetreten. Die Feuerwehr Forst stellte eine erhöhte Konzentration im Keller fest. Zur Sicherheit wurden die vier Männer mit dem Rettungsdienst in Kliniken transportiert.

Die Feuerwehr war mit zehn Kräften vor Ort, die teilweise mit Atemschutz in das Gebäude gingen. Der Rettungsdienst vom DRK war mit vier Wagen gekommen.