Nach Großbrand in Bruchsal: Standort soll Ende 2021 wieder laufen

Der Name kommt nicht von ungefähr: Phoenix heißt die Projektgruppe, die nach dem Großbrand am Bruchsaler Standort der NBHX Trim Group aus der Taufe gehoben wird. Wie der sprichwörtliche Phoenix aus der Asche soll die Projektgruppe dafür sorgen, dass die Produktion der ehemaligen Holzindustrie in der Ernst-Blickle-Straße bis Ende des Jahres wieder zu 100 Prozent läuft.

Diese Marschrichtung geben im BNN-Gespräch jedenfalls Geschäftsführer Chunhu Wang und Personalleiter Jörg Kimmich von HIB Trim Part Solutions vor. Bereits unmittelbar nach dem Großbrand, der in der Nacht auf den 3. Mai eine 3.000 Quadratmeter große Halle in Schutt und Asche legt, wird auch eine Taskforce gegründet.

„Ein Teil der Stromversorgung ist ausgefallen, die IT komplett zusammengebrochen“, erzählt Personalleiter Kimmich. Nach und nach kann mit Hilfe eines Notfallgenerators die Versorgung so weit hergestellt werden, dass die Nachtschicht dienstags wieder beginnen kann, so Kimmich.