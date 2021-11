Schon wieder steht das Wasser im Heidelsheimer Hallenbad: In der Nacht auf Samstag ist die Feuerwehr damit befasst, gut 160.000 Liter Wasser aus Becken und Keller zu pumpen. Der Schaden dürfte immens sein.

Becken in Heidelsheim undicht

Ein kurioser Einsatz beschäftigte die Feuerwehr Bruchsal und die Bruchsaler Stadtwerke in der Nacht auf Samstag. Bis zu zwei Meter hoch soll das Wasser im Untergeschoss des Hallenbads in Bruchsal-Heidelsheim gestanden haben, nachdem 160.000 Liter Chlorwasser aus dem Becken in den Keller gelaufen waren.

Die Schadenshöhe ist noch unklar, sie dürfte aber nicht unerheblich sein. Bemerkenswert: Es ist nicht das erste Mal in Heidelsheim, dass Wasser aus dem Becken des Bruchsaler Hallenbads in den Keller läuft.

Bis zu zwei Meter hoch stand das Wasser im Keller vom Hallenbad

Teilweise bis zu zwei Meter hoch stand das Wasser im Untergeschoss der Einrichtung, die vor allem für Schul- und Vereinssport genutzt wird. Über die gesamte Fläche des Kellers habe das Wasser etwa 40 Zentimeter hoch gestanden.

„Die Stadtwerke wurden durch einen Stromausfall im Bad auf ein Problem aufmerksam“, so Feuerwehrsprecher Tibor Czemmel im Gespräch.

Wasser sei in Schaltschränke gelaufen, der folgende Kurzschluss habe die Stadtwerke alarmiert. Gegen 23.40 Uhr sei dann die Feuerwehr mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort eingetroffen. Mit mehreren Hochleistungspumpen wurden das Becken und anschließend der Keller leergepumpt. Gegen 0.50 Uhr war der Einsatz für die 35 Feuerwehrleute beendet.

Eine Leckage sei vermutlich zwischen Becken und dem im Keller liegenden Rohrsystem aufgetreten, so die erste Einschätzung zur Ursache. Die exakte Stelle des Wasseraustritts müsse aber noch durch eine genaue Untersuchung festgestellt werden.

Nicht der erste Wasser-Schaden in Bad in Heidelsheim

Die Schadenshöhe lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffern, so die Stadtwerke Bruchsal. Auch, wie lange die Einrichtung nicht betrieben werden könne, ließe sich jetzt noch nicht sagen.

Es ist nicht neu, dass Wasser in den Keller der Einrichtung läuft. Wie berichtet, wurde im Corona-Lockdown das Bad nicht nur saniert, sondern auch Schäden beseitigt, die durch undichte Fugen an der Überlaufrinne um das Becken herum entstanden seien. Auch hier war es zu Leckage gekommen, Wasser war in das Untergeschoss gelaufen.

Erst im September war das Hallenbad in Heidelsheim nach der Sanierung wieder eröffnet worden.