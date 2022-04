Flüchtlingshilfe

Vereine in Hambrücken helfen Ukraine-Flüchtlingen: „Was dann geschah, war Wahnsinn“

Auch in Hambrücken rücken die Menschen in der Not zusammen. So auch Mitglieder der katholischen Gemeinde, des Turnvereins und der örtlichen Flüchtlingshilfe. Sie alle unterstützen ankommende Ukrainer.