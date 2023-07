Viermal elf Jahre ist im karnevalistischen Zyklus ein Grund zum Feiern. Sein 44-jähriges Bestehen feierte deshalb am Wochenende der am 23. März 1979 gegründete Hambrücker Carnevals-Club (HCC) mit einem dreitägigen Jubiläumsfest. Höhepunkt war am Samstag ein Nachtumzug mit 30 Fußgruppen, die dank ihrer ausgelassenen Fröhlichkeit die Narretei selbst bei hochsommerlichen Temperaturen in Hambrückens Gassen zauberten.

Dabei ließen sie sich auch nicht von der nur spärlichen Kulisse beeindrucken. „Wir feiern uns selbst und haben einfach nur Spaß“, sagte ein Teilnehmer der Wiesentaler Faschingsfreunde „KaDa“, die in ihren Winterkostümen den hohen Plus-Graden trotzten.

Für beste Stimmung sorgten auf der Wegstrecke die Guggenmusiker der 1. Hambrücker Forlebuzzel-Zunft sowie der Woghaislä Fudiggl. Prominent vertreten war der Kienholzclub Wiesental mit Ehrenkienholzmann Daniel Röther sowie den Herzdamen Brigitte Vogel und Susanne Röther.

Hambrücker Bürgermeister mischt sich inkognito unter die Narren

Eine der größten Fußgruppe war die Abordnung der „Rhosemer Stockriewer“ mit Ehrenstockrieb Sonja Weber-Graf. Eine weite Anreise hatten die Froschhexen aus Grombach. Besondere Blickpunkte waren mit einbrechender Dunkelheit die vielfach illuminierten Gruppen.

Unter den Besuchern war auch Hambrückens Bürgermeister Marc Wagner (CDU), der dank seiner Perücke kaum zu erkennen war. „Ich bin heute inkognito hier“, verriet der Rathauschef.

Eröffnet wurden die Festtage am Freitag mit einem Ehrenabend im Festzelt. Dabei erhielten neben HCC-Präsident Ludwig Marton-Degler auch Chiara Böser, Melina Hoffmann, Manfred Moch und Günter Weis mit dem Goldenen Waldbockorden die höchste Auszeichnung des Clubs.

Ausgezeichnet mit der Goldenen Ehrennadel wurden sieben Mitglieder für ihre elfjährige Aktivität und 28 Gründungsmitglieder für die 44-jährige Vereinstreue.

Am Sonntag fand ein ökumenischer Gottesdienst statt, ehe den vielen Freunden der Hambrücker Narretei nach dem Mittagessen ein unterhaltsames Programm geboten wurde. Dazu haben am Wochenende auch die „HCC-Demmellerchen“ beigetragen, die zugleich ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feierten.

Personelle Kontinuität zeichnet Hambrücker Narren aus

Mit Wolfgang Würges und Bernie Bischoff sind zwei Gründungsmitglieder des seit einem Vierteljahrhundert von Adelbert Bischoff geleiteten Chors heute noch aktiv. Ältester Sänger ist mit 86 Jahren Gerhard Knebel. Erster Dirigent war 13 Jahre lang Alfons Bell, dem Robert Hornung folgte.

Zu den Stärken des Hambrücker Carnevals-Club zählt auch deren personelle Konstanz und Zuverlässigkeit an der Vereinsspitze. Gründungspräsident Alfons Köhler führte 21 Jahre lang mit Weitsicht den Hambrücker Carnevals-Club, ehe Rainer Rudolph 19 Kampagnen erfolgreich an der Spitze stand und 2019 von Ludwig Maron-Degler abgelöst wurde.

Kontinuität gibt es auch bei den Präsidenten der Prunksitzung, wobei in den bisher 43 Jahren Dieter Debatin sowie Rolf und Yannic Mayer durch das Programm führten.