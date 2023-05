Baden-Badener Initiative vergibt Pflege-Oscar: Preis geht an Krankenpfleger aus Halle

Die Baden-Badener Initiative Herz & Mut von Mirjam Rienth vergibt alljährlich am Tag der Pflege den Pflege-Oscar. Der Pfleger des Jahres kommt in diesem Jahr aus der Karlsruher Partnerstadt Halle.

Wenn es um das Thema Pflege geht, dominieren Negativschlagzeilen. Begriffe wie Pflegenotstand und Missstände stehen meist im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung.

Eine Initiative aus Baden-Baden versucht seit Jahren, am Tag der Pflege am 12. Mai den Fokus auf eine positive Betrachtung zu lenken: Herz & Mut vergibt den sogenannten Pflege-Oscar. Bei der siebten Auflage geht der Preis an einen Pfleger aus der Karlsruher Partnerstadt Halle.

Unternehmerin aus Baden-Baden fordert mehr Wertschätzung für die Pflege

Mehr Wertschätzung für die Pflege, das ist ein Herzenswunsch von Mirjam Rienth. „Vieles in der Pflege funktioniert noch verhältnismäßig gut“, sagt die Unternehmerin aus Baden-Baden. Als Inhaberin und Geschäftsführerin des Personaldienstleister Jobtour Medical, das auf medizinische Fachkräfte spezialisiert ist, weiß sie, wovon sie spricht.

Die Firma mit Büros im Gebäudekomplex der ehemaligen Zigarettenfabrik Batschari vermittelt Fachkräfte an Einrichtungen zwischen Sylt und dem Bodensee. Wichtig ist Rienth dabei, dass nicht nur Personallücken geschlossen werden, sondern vor Ort Lösungen für die Personalentwicklung gefunden werden. „Das ist auch viel strategische Beratung“, sagt sie.

Negativen Prognosen beim Thema Pflege zu trotzen, das ist ihr täglicher Antrieb. „Wenn man immer nur hört, dass alles schlecht ist, dann will man das sinkenden Schiff verlassen“, sagt Rienth und verweist auf diese weit verbreitete Einstellung.

Einsatz für Pflegekräfte

Weil sie diesem Trend aber gerade nicht folgen möchte, regte sie auch die Initiative Herz & Mut an: „Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Politik und Gesellschaft gleichermaßen verinnerlichen, wie existenziell wichtig die Arbeit der Pflege ist.“

Sie setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Pflegekräfte bei der Ausübung ihres Berufes Freude haben. Die Maxime von Rienth heißt deshalb „die Pflege pflegen“.

Ferner engagiert sie sich als Vizepräsidentin des Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister (BAP), der mit dem Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (IGZ) fusioniert. Der verband konnte einen Erfolg erzielen: „Wir haben Kriterien für die Qualität der Zeitarbeit in der Pflege entwickelt.“

Firma ist mit Arbeitsschutzpreis dekoriert

Im Jahr 2015 wurde sie mit Jobtour Medical von der damaligen Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles (SPD), mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis ausgezeichnet.

Hintergrund für die Würdigung waren unter anderem Zusatzleistungen wie eine private Zusatzkrankenversicherung und ein eigenes Versorgungswerk für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Team aus 200 Fachkräften setzt sich aus Altenpflegern, medizinischem Fachpersonal bis hin zu Ärzten zusammen. „Wir wachsen behutsam“, sagt Rienth. Aggressives Abwerben von Kräften sei nicht der Stil von Jobtour Medical.

Der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Pflege-Oscar soll ein Dankeschön an Pflegekräfte sein. Verliehen wird er der Initiatorin nach stellvertretend für die große Gruppe der Menschen, die in diesem Bereich tätig sind. Sie findet: „Pflege braucht Rettung.“

Deshalb will sie mit ihrer Initiative und dem Preis am Tag der Pflege an diesem Freitag, 12. Mai, wieder ein Zeichen setzen. Diese löste in den vergangenen Jahren jeweils bundesweit ein großes Medienecho aus.

Chris Cosmo singt Song auf Pflegekräfte

Die Preisverleihung findet in diesem Jahr aber nicht in Berlin statt. Rienth folgt mit Herz & Mut an diesem Samstag, 13. Mai, einer Einladung der Max-Grundig-Klinik (Bühl). Moderiert wird die Verleihung von Markus Brock.

Der Songwriter und Musiker Chris Cosmo wird einen Song auf Pflegekräfte vorstellen. Bereits am Vortag, am Tag der Pflege an diesem Freitag, findet in der Klinik ein Tag für Pflege-Azubis aus der Region statt.