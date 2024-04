Pastoralreferent Mathias Fuchs erklärt, was es mit der „Headbangers Church“ auf sich hat und wie Gott eigentlich mit Rock-Musik zusammenhängt.

Fuchs

Dahinter verbirgt sich ein außergewöhnlicher Gottesdienst, denn bei der Headbangers Church werden wir in der katholischen Kirche von Obergrombach Heavy Metal und Gott zusammen bringen – es wird also laut werden! Denn eigens dafür wurde die Band „Metal GodZ by Gelbsucht and Friends“ gegründet, die bekannte Hymnen aus Hard Rock und Heavy Metal im Gottesdienst live spielen wird. Dazu kommt dann ein spiritueller Impuls samt kurzer Predigt von mir und natürlich wird auch miteinander gebetet werden.