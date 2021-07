Corona-Impfung

In den Kreisimpfzentren Heidelsheim und Sulzfeld ist keine Terminvereinbarung mehr nötig

Für die Erstimpfung an den Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld ist ab sofort keine Terminvereinbarung mehr notwendig. Das gab das Landratsamt am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.