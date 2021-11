Überhitzter Immobilienmarkt

Chef der Bruchsaler Wohnungsbau: „Der Markt regelt eben nicht immer alles“

Bruchsal ist in der komfortablen Lage, über 460 eigene Wohnungen zu verfügen. Wie notwendig dieser Bestand in Zeiten total überhitzter Wohnungsmärkte ist und was er von der Politik erwartet, erklärt Jesús Morales, der Chef der Bruchsaler Wohnungsbau.