Zwei Weihnachtsmärkte parallel

Bilanz Schlossweihnacht: Gibt es 2024 eine Neuauflage des Adventsmarktes?

Ein positives Fazit zieht die Schlösserverwaltung in Bruchsal nach dem Ende des ersten Adventsmarktes im Ehrenhof. So sieht die Konkurrenz in der Stadt das neue Angebot.