Der Bürgerpark in der Bruchsaler Innenstadt ist Veranstaltungsort, Treffpunkt, für manche aber auch ein Angstraum. Auch wenn die Fallzahlen von Polizei und Ordnungsamt das nicht belegen, fühlen sich Passanten und Anwohner unwohl.

Dafür werden Jugendliche verantwortlich gemacht, die sich dort treffen. Vera Herberger leitet die kommunale Jugendpflege in Bruchsal und bricht eine Lanze für die Beschuldigten.

Nicole Jannarelli hat mit ihr gesprochen.

Sollten in Bruchsal die Jugendlichen an ihren Treffpunkten gezielt angesprochen werden?

Bruchsal setzt auf offene Jugendarbeit in den Jugendhäusern. Sie sind ein Treff, zu dem jeder einfach kommen kann. Wir sind da gut aufgestellt. Allein mit dem Jugendhaus im Haus der Begegnung erreichen wir pro Woche knapp 250 Kinder und Jugendliche. In Untergrombach sind es wöchentlich um die 215.

Manche hören Musik oder spielen Spiele. Aber es gibt auch feste Angebote, da wird gekocht oder gebastelt. Wichtige Ansprechpartner sind die Sozialarbeiter vor Ort. Der Übergang von Schule und Beruf oder auch die Abnabelung vom Elternhaus sind wichtige Themen. In den Jugendhäusern können wir ganz niederschwellige Beratung bieten. Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen ist zentral. Und es geht um ihre Beteiligung am Gemeinwesen.

Herberger

Wir suchen ab der vierten Klasse den Austausch mit den Schülern in den Grundschulen und stellen die Jugendhäuser vor. Außerdem ist es für uns wichtig, Plätze für die Jugendlichen zu erschließen. Der Eisweiher in der Südstadt ist dafür ein gutes Beispiel. Oder auch der Basketballplatz im Weidenbusch. Vor den Jugendhäusern in der Südstadt, Heidelsheim und Untergrombach gibt es außerdem Freiflächen. In Bruchsal am Haus der Begegnung jedoch nicht.