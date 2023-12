Am Mittwochnachmittag reihen sich die Musiker des Fanfarenzugs der Freiwilligen Feuerwehr Heidelsheim vor dem Bruchsaler Schloss auf. Sie blasen in ihre Trompeten und schwenken ihre Fahnen. Der Bruchsaler Adventsmarkt ist eröffnet! Wie? Einfach so? Ohne Eröffnungsrede der Oberbürgermeisterin? Noch nicht einmal ein paar warme Worte von Schlossherrin Christina Ebel?

Manche Besucher sind irritiert, blicken sich suchend in der Menge um. OB Cornelia Petzold-Schick (Grüne) ist nirgends zu entdecken. Schlossherrin Ebel ist dagegen vor Ort, auch wenn sie nichts sagt. Kurz vor der Eröffnung springt sie noch aufgeregt im Ehrenhof herum. Die Anspannung sei riesig, verrät Ebel. „Es ist ja auch das erste Mal, dass wir so etwas in eigener Verantwortung organisieren.“

Von 2009 bis 2017 gab es die Bruchsaler Schlossweihnacht. Stimmungsvoll beleuchtet, aber nur gegen Eintritt. Nach sechs Jahren Pause sind die staatlichen Schlösser und Gärten nun mit einem neuen Konzept an den Start gegangen. Wieder mit beleuchteter Schlossfassade, aber ohne Eintritt und unter dem Namen Adventsmarkt. Wie kommt das bei den Besuchern an?

Besucher sind von neuem Konzept der Schlossweihnacht überzeugt

Gut, sagt zumindest Jessica Werle aus Forst. Sie ist mit ihren beiden Kindern Josefina (13) und Jonas (10) nach Bruchsal gekommen. Ihre Schwester Janine Petermann ist mit der kleinen Tochter Marlene auch dabei. Die Familie gönnt sich erst einmal Pommes, für die Erwachsenen gibt es Glühwein. „Wir finden es schön, dass mal wieder etwas am Schloss gemacht wird“, freut sich die 39-jährige Werle.

Das Lichtspiel am Schloss sei beeindruckend, das Angebot an Kunsthandwerk auch. Außerdem findet Werle es gut, dass es so viel Platz gibt. „Auf dem Weihnachtsmarkt in Bruchsal ist es teilweise zu eng.“ Vor dem Schloss ist es deutlich geräumiger, auch wenn sich an den Zelten bereits die ersten Schlangen bilden.

Dass der Adventsmarkt keinen Eintritt kostet, ist ein weiterer Pluspunkt, findet Werle. Gerade mit Kindern ginge der Besuch sonst ins Geld. Und wie fällt das Fazit ihrer Kinder aus? „Die Pommes schmecken gut“, findet Jonas. „Und die Lichter sind sehr schön“, ergänzt seine Schwester Josefine.

Ich bin angenehm beeindruckt. Elisabeth Doelker

Besucherin

Elisabeth Doelker aus Hambrücken sieht das genauso. „Ich bin angenehm beeindruckt“, sagt die 65-Jährige. Sie genehmigt sich zusammen mit ihrem Mann einen Glühwein. Vor allem die Kulisse hat es ihr angetan. Vor Jahren war Doelker schon einmal bei der Schlossweihnacht, damals noch mit Eintritt. „Das hatte das so einen elitären Touch.“

Für Marcus Schäfer ist es der erste Besuch auf dem Adventsmarkt. Der 40-Jährige kommt aus Mannheim und hat sich mit Freunden vor dem Schloss getroffen. Manche kommen aus Karlsruhe, andere aus Heidelberg oder der Pfalz. „Bruchsal lag da in der Mitte.“ Ganz überzeugt ist Schäfer nicht: Mehr Stände könnten es sein, findet er. „Und vielleicht ein paar Holzhütten.“ Trotzdem fällt sein Fazit positiv aus. „Vielleicht kommen wir noch mal wieder.“

Bruchsaler Adventsmarkt hat bis zum 11. Dezember geöffnet

Der Adventsmarkt ist bis Montag, 11. Dezember, von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag öffnet er bereits um 12 Uhr. Rund um das Schloss gibt es nur wenige Parkplätze. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Stadtwerke haben dafür einen kostenlosen Adventsmarkt-Shuttle eingerichtet.

Der Bus fährt zu den Öffnungszeiten des Adventsmarktes im 30-Minuten-Takt und verbindet auch den Bahnhof oder den Weihnachtsmarkt am Kübelmarkt mit dem Schloss. Besucher können an der Haltestelle Bürgerpark zusteigen. Daneben gibt es auch die öffentlichen Parkhäuser wie am Bürgerzentrum.