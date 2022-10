Wahl am 29. Januar

Bis 2. Januar können sich Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Karlsdorf-Neuthard bewerben

Die erste Wahl im neuen Jahr findet in Karlsdorf-Neuthard statt. Am 29. Januar will Amtsinhaber Sven Weigt in eine neue Amtszeit starten. Es wäre seine dritte.