Grundsteuerreform, lokale Klimaziele oder die geplante Gütertrasse: Es waren thematische Schwergewichte, mit denen sich Sven Weigt bei der Kandidatenvorstellung in Karlsdorf-Neuthard auseinanderzusetzen hatte.

Der Bürgermeister steht kurz vor der dritten Amtszeit, gewählt wird am 29. Januar.

Und da es keine Gegenkandidaten gibt, wurde der Vorstellungstermin am Montag im Foyer der Altenbürghalle zu einer One-Man-Show.

Immerhin rund 50 Bürger wollten sich vor Ort anhören, was ihr Rathaus-Chef für die Zukunft plant. Online waren nochmals rund 20 Zuschauer mit dabei.

Durch die knapp einstündige Veranstaltung führte Harald Weschenfelder, Vorsitzender des Wahlausschusses. „Es versteht sich als demokratische Grundregel, dass sich Kandidaten den Bürgern vorstellen können“, sagte der. Und diese gelte auch, wenn es nur einen Kandidaten gebe.

„Sie wissen, dass es mir wichtig ist, strategisch zu arbeiten“, sagte der Bürgermeister (CDU) in seiner Rede. Kennzahlen für den Haushalt, ein Gemeindeentwicklungskonzept oder eine Projektübersicht helfen unter anderem dabei, finanzielle und personelle Ressourcen besser zu nutzen, so Weigt: „Das schafft sehr viel Transparenz“.

Daher müssten die Karlsdorfer und Neutharder die wichtigsten kommunalpolitischen Themen der nächsten Zeit kennen: der Neubau der Schönbornschule, ein Angebot für Jugendliche im Ort, Klima- und Umweltschutz, die fortschreitende Digitalisierung, der Ausbau des ÖPNV und als künftigen Schwerpunkt die Schaffung von Wohnraum. Neu auf die Agenda kommen Bruchbühlhalle und Schwimmbad.

Nach Weigts Rede gab Weschenfelder das „Feuer frei“ für Fragen aus der Bevölkerung. Feurig ging es bei der Fragerunde nicht unbedingt zu, dennoch musste Weigt sich positionieren. Den Anfang machte die Grundsteuerreform und ihre Auswirkung auf die Hebesätze, die die Gemeinde festlegt.

Kandidat Weigt machte deutlich: „Die Grundstückswerte sind zum Teil um ein Vielfaches gestiegen.“ Auf manchen Grundstücksbesitzer komme eine große Belastung zu.

Selbst wenn Karlsdorf-Neuthard den Hebesatz reduziert, sei es nicht möglich, diesen Anstieg komplett auszugleichen. Das habe er auch im Finanzausschuss des Gemeindetages vorgebracht. Schriftlich habe sich der Ausschuss an das Land gewandt, bei dem die Verantwortung liege.

Ein Bürger wollte wissen, wie künftig Zeit- und Kostenrahmen für Großprojekte in der Gemeinde kalkuliert würden. Zunächst sollen die Zeitpläne an die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten in diesen Zeiten auf zwei Jahre verlängert werden.

Der blockierte Suezkanal 2021 sorgte für fehlendes Material fürs Wasserwerk, die Holzmarktkrise verzögerte den Bau des Feuerwehrhauses. Weiteres Problem: der herrschende Fachkräftemangel. „Dieser wird sich noch weiter verschärfen und dessen Auswirkungen“, so Weigts Prognose.

Gefragt nach den Klimazielen der Gemeinde berichtete Weigt unter anderem, dass er künftig im laufenden Haushaltsjahr die örtliche CO2-Bilanz abbilden möchte. Wichtig seien auch ausreichende Grünzüge zur Frischluftbildung in den Ortsteilen.

Jetzt den Newsletter für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt abonnieren

Wie geht es weiter mit dem Verkehr und den Baustellen in Karlsruhe? Was wird aus der Wohnungsnot und der Sicherheit in der Innenstadt? Was ist los in der Stadt und was bewegt ihre Bewohner?

Die wichtigsten Infos für Karlsruhe, Ettlingen und die Hardt und exklusive Hintergrundberichte: Das liefert der kostenlose BNN-Newsletter jeden Abend direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden.