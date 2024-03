Regelmäßig rückt die Bruchsaler Feuerwehr zu Tierrettungen aus. Besonders wagemutig scheinen dabei Katzen zu sein. Sie geraten besonders häufig in Not.

Molitor

Die Bandbreite ist groß: ein Dackel, der sich auf dem Bundeswehrgelände in einem Dachsbau verlaufen hatte, eine Eule, die in einem Kamin feststeckt oder ein Storch, der sich im Seil eines Baumes verfangen hat. Eine Schlange in Heidelsheim war auch schon dabei, genau wie ein großer, bissiger Papagei auf einem Kirchturm. Auch einem Marder kamen wir schon zur Hilfe, als er mit seinem Kopf in einem Baumstamm eingeklemmt war.