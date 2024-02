Dass Thorsten Münch ein Herz für seine Mitmenschen hat, wissen sie in Bruchsal spätestens seit seiner erfolgreichen Weihnachtsmann-Aktion vergangenes Jahr. Jetzt hat der 34-Jährige ein neues Projekt gestartet, das sich vor allem an Senioren richtet.

„Ich wurde vor einigen Wochen von einer älteren Dame angesprochen, ob ich ihr beim Umgang mit dem Computer helfen könne“, sagt Münch und fügt an, dass sie Probleme gehabt habe, behördliche Dinge zu erledigen.

Termine im Bürgerbüro organisieren, Deutschlandticket online buchen

Münch konnte ihr helfen und erfuhr im Gespräch, dass es anderen Seniorinnen und Senioren ähnlich ging. Vor allem mit digitalen Alltagsdingen rund um den Computer und das Handy hatten sie so ihre Schwierigkeiten.

„Die einen haben Probleme einen Termin beim Bürgerbüro zu organisieren, andere brauchen Unterstützung bei der Steuererklärung, wollen sich einfach nur das Deutschlandticket für den ÖPNV online buchen oder mit dem Smartphone richtig umgehen“, erzählt Münch.

Auch die Angebotsprospekte der Einkaufsmärkte seien häufig nur noch online oder per App einzusehen. „Gerade die sind für ältere Menschen, die sparsam leben müssen, sehr wichtig.“

Mir ist es sehr wichtig, dass alle wissen, dass der Kurs kostenlos ist und man auch keine Anmeldung benötigt. Thorsten Münch

Kursleiter

Und so kam ihm die Idee, ehrenamtlich einen Kurs für Seniorinnen und Senioren anzubieten. Unterstützung bekam Münch bei seinem Vorhaben auch von der Quartiersmanagerin der Bruchsaler Südstadt, Nicole Wimmer. „Sie war sofort begeistert und hat bei der Organisation mitgeholfen“, sagt Münch.

Jeder kann zu dem Kurs kommen, ohne sich anzumelden

Und so veranstaltet Thorsten Münch mit seinem Bürgerverein Bruchsal-Südstadt seit dem 7. Februar im Seniorenzentrum St. Anton in Bruchsal einen Kurs für Einsteiger und Senioren, die sich in der digitalen Welt und mit dem Handy besser zurechtfinden wollen.

„Der Kurs findet alle zwei Wochen mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr statt“, sagt Münch und ergänzt sofort: „Mir ist es sehr wichtig, dass alle wissen, dass der Kurs kostenlos ist und man auch keine Anmeldung benötigt.“

Jeder kann also einfach vorbeikommen und mitmachen. „Wir kommen so alle in den Dialog und können uns gegenseitig helfen“, sagt Münch. Und Zeit, sich über andere Dinge des alltäglichen Lebens auszutauschen, bleibt sicherlich auch noch.