Im Schlossbezirk Bruchsal wird seit Mai etwas vermisst. Musik, die drei Mal täglich erklingt. Das Glockenspiel am Amtsgericht schweigt derzeit. Was steckt dahinter?

Für Rolf Schmitt gehört das Glockenspiel am Amtsgericht Bruchsal zum Stadtleben dazu. Und zum persönlichen. „Früher als Kind hat es den Tag eingeläutet, es war ein Zeichen für die Mutter zum Mittag zu rufen, und abends war es ein Abschluss“, erinnert sich Schmitt.

Drei Mal am Tag: Das sind die üblichen Zeiten für das Musikinstrument auf dem Gebäude im Schlossbezirk. Noch heute begleitet das Glockenspiel normalerweise den 70-jährigen, der in der Reserveallee über dem Amtsgericht wohnt. „Die Touristen, die aus dem Schloss kommen, heben die Köpfe, wenn Musik erklingt“, weiß Schmitt. Doch seit einigen Wochen hören er und viele andere aufmerksame Bruchsaler die gewohnten Töne nicht mehr. Das Glockenspiel schweigt um 9.45, 12.45 und 16.45 Uhr. In diesen Frühlingswochen spielt es weder „Komm lieber Mai“, noch das Kirchenlied „Christ ist erstanden“.

Ist das Instrument aus 20 Einzelglocken defekt oder ganz abgeschaltet, zusammen mit dem Schlag der Turmuhr? Gibt es vielleicht niemanden mehr, der es in Stand setzt? Dabei liegt das regelmäßige Geläute auch den Leuten wie Manfred Köstel im Amtsgericht am Herzen.