Plan B anstatt eines Beigeordneten

Kraichtaler Bürgermeister erhält doch Stellvertreter aus dem Gemeinderat

Überraschung in Kraichtal: In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend setzte Bürgermeister Tobias Borho den Punkt „Stelle eines Beigeordenten“ ab. Weil es einen Plan B gibt.