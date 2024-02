22 Sitze

Mehr Listen kämpfen in Kraichtal um weniger Sitze im Gemeinderat

Neben den etablierten Parteien stellen sich erstmals auch die AfD und eine neue, unabhängige Bürgerliste zur Wahl in Kraichtal. Und was ist dran an den Gerüchten, dass Bürgermeister Tobias Borhos Ehefrau Amelie Borho mit einer eigenen Liste antreten will?