Die Rhein-Neckar Löwen dürfen zumindest bei dieser einen Personalie aufatmen: Der von diversen Ausfällen gebeutelte Handball-Bundesligist aus Baden muss aller Voraussicht nach nicht länger auf die Dienste von Jannik Kohlbacher verzichten.

Nach Angaben der Löwen erlitt der 28-Jährige am vergangenen Samstag beim Spiel gegen den HC Erlangen „keine strukturelle Verletzung“. Kohlbacher hatte sich bei der 23:28-Niederlage bereits in der Anfangsphase eine Schulterblessur zugezogen und konnte in der Folge nicht mehr mitwirken.

Die Nachricht hatte nicht nur die Löwen alarmiert, bei denen aktuell mehrere Schlüsselspieler fehlen, sondern auch die Verantwortlichen der deutschen Nationalmannschaft. Die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes kämpft ab Donnerstag in Hannover um ein Olympia-Ticket.

Häfner und Hanne fehlen der Handball-Nationalmannschaft

Gegner sind Algerien, Kroatien und Österreich. Laut Rhein-Neckar Löwen war Kohlbacher, nachdem die Ärzte Entwarnung gegeben hatten, am Montag auf dem Weg zum Nationalteam.

Ein Ausfall des Kreisläufers hätte den DHB und Bundestrainer Alfred Gislason hart getroffen. Kohlbachers Positionskollege Justus Fischer (TSV Hannover Burgdorf) hatte bereits zuvor verletzungsbedingt abgesagt. Hinzu kommt, dass in Johannes Golla ein weiterer Kreisläufer angeschlagen zur Nationalmannschaft fährt. Der Kapitän war am Sonntag im Ligaspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen Göppingen umgeknickt.

Die Rückraumspieler Kai Häfner und Martin Hanne müssen bei dem Qualifikationsturnier verletzungsbedingt komplett passen. Für das DHB-Team geht es am Donnerstag (17.45 Uhr/Sport1 und Dyn) gegen Algerien, am Samstag (14.30 Uhr/ZDF und Dyn) gegen Kroatien und am Sonntag (14.10 Uhr/ARD und Dyn) gegen Österreich.