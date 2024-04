Rhein-Neckar Löwen stoppen Negativlauf in der Handball-Bundesliga

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga das Derby gegen Frisch Auf Göppingen zu ihren Gunsten entschieden.

Die Rhein-Neckar Löwen können auch in der Handball-Bundesliga und sogar Zuhause noch gewinnen. Vor 11.126 Zuschauern siegten die Badener im Landesduell gegen Frisch Auf Göppingen mit 33:29 (15:11).

Drei Spiele haben die Löwen zuletzt in der Bundesliga in Folge verloren. Die Serie ohne doppelten Punktgewinn in der SAP-Arena hielt sogar noch länger. Fünf Heimspiele gab es seit dem 26. November und dabei gab es nur einen mickrigen Punkt – bis nun wieder ein doppelter Punktgewinn im Osternest versteckt war.

Viele leichte Fehler in der Anfangsphase

„Es gab in der zweiten Halbzeit Momente, wo man gemerkt hat, dass wir gerade nicht besonders selbstsicher sind“, bilanzierte Löwen-Trainer Sebastian Hinze am Ende. Und auch die Anfangsphase gehörte den Schwaben, die bis zum 8:6 (15.) ständig vorlegten. „Gerade am Anfang haben wir viele leichte Fehler gemacht“, zeigte sich Linksaußen David Móré selbstkritisch. Danach stabilisierten sich die Gastgeber im Angriff, erlaubten keine leichten Gegentreffer mehr.

Und weil nun auch die Deckung griff und Torhüter David Späth (16 Paraden, 36 Prozent Fangquote) dahinter das Leben ein wenig leichter machte, gingen die Löwen mit einer Vierer-Serie erstmals in Führung (10:8, 21.) und gaben diesen Vorsprung auch nicht mehr nennenswert ab. Bemerkenswert, dass Späth dabei den 8:8-Ausgleich mit einem Treffer ins leere Tor selbst erzielte.

Brenzlig wurde es nur noch einmal, als der künftige Löwe Sebastian Heymann zum Gegenstoß davonzog und das 21:20 (45.) auf der Hand hatte, aber an Späth scheiterte. Stattdessen stellten Juri Knorr, Tobias Reichmann und der überragende Jannik Kohlbacher – er stellte mit neun Treffern eine persönliche Saisonbestleistung auf – das Ergebnis auf 24:19 (47.). In der Folge spielten die Löwen das Ergebnis mit ungewohnter Souveränität nach Hause.

Löwen müssen am Dienstag wieder ran

Damit nehmen die Löwen zumindest ein gutes Gefühl mit in die Europa League. Denn lange Pause haben sie nicht, müssen bereits an diesem Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) wieder gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe Nasice antreten. „Wir versuchen, das Momentum der beiden letzten Siege beizubehalten“, kündigte Jon Lindenchrone an.

Eventuell mit modifizierter Aufstellung, denn Tobias Reichmann saß nach seinem Gegenstoß zum 23:19 (46.) mit Oberschenkelproblemen auf der Bank. „Nichts ernstes“, beruhigte er zumindest vor den Fernsehkameras, sah seinen Einsatz am Dienstag nicht in Gefahr.

Dann spielen die Rhein-Neckar Löwen im Heidelberger SNP-Dome um den Einzug ins Viertelfinale. Das Hinspiel vor einer Woche ging mit 24:19 an die Löwen. Ein klein wenig schnaufte aber der bärenstarke Kohlbacher am Sonntag erst einmal durch: „Endlich wieder ein Heimsieg.“ Aber dann blickte auch er voraus: „Wir wissen, was uns gegen Nexe erwartet und wollen 60 Minuten Vollgas geben.“

Rhein-Neckar Löwen: Kohlbacher (9), Reichmann (6/3), Kirkelokke (4), Forsell Schefvert (3), Lindenchrone (3), Knorr (3/1), Móré (2), Ahouansou (2), Späth (1).

Frisch Auf Göppingen: Schiller (9/2), Heymann (5), Ellebaek (4), Sarac (3), Persson (3), Lastro (2),Schmidt (2), Malus (1).