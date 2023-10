Auch in Bruchsal sitzt der Schock über die brutalen Terrorangriffe der Hamas auf Israel tief. Der Kreisverband der SPD organisiert nun eine Mahnwache. Christian Holzer aus Forst, stellvertretender Kreisvorsitzender, erklärt, was man damit bewirken möchte.

Holzer

Alle, die ihre Solidarität zeigen möchten, sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Wir starten an diesem Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr am Marktplatz in Bruchsal. Dort werden einige Reden gehalten, und es gibt Musik. Die Kreis-SPD organisiert das. Aber es beteiligen sich schon jetzt viele Organisationen an dem Aufruf, etwa Gewerkschaften oder der Deutsch-Israelische Freundeskreis. Ich habe schon viele Rückmeldungen erhalten.