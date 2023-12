Fast vier Jahrzehnte lang hat Norbert Kritzer hinter den Kulissen der Badischen Landesbühne dafür gesorgt, dass der Spielbetrieb läuft. Im August 2022 ist der langjährige Verwaltungsleiter nach 35 Jahren in den Ruhestand gegangen. Lange hat der begeisterte Harley-Davidson-Fahrer diese Zeit nicht genießen können.

Kritzer ist bereits am 1. Dezember im Alter von 67 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben, wie es in einer Pressemitteilung der Badischen Landesbühne heißt. Die Trauerfeier findet am Sonntag, 10. Dezember, um 13 Uhr im Exil Theater Bruchsal statt. Dort hat er sich zuletzt engagiert.

Finanzexperte mit Kunstverständnis

Norbert Kritzer wurde am 7. Mai 1956 in Untergrombach geboren. 1972 begann er seine Ausbildung bei der Stadt Bruchsal. Ab 1975 war er in der Finanzverwaltung tätig. 1987 wechselte Norbert Kritzer als Verwaltungsleiter an die Badische Landesbühne.

Von Anfang an verstand er sich in der Rolle als Vermittler zwischen Kunst und Politik, zwischen dem Theater und der Stadt Bruchsal. Als Verwaltungsleiter und damit Schnittstelle zwischen den hausinternen Bereichen Kunst, Technik und Verwaltung lenkte Norbert Kritzer die betrieblichen Abläufe des Theaters. Seine Position hat Jörg Klasser übernommen.

„Liebe zum Theater muss man schon mitbringen – und Verständnis für den künstlerischen Prozess“, hat er im Januar 2022 in einem Gespräch mit dieser Redaktion erzählt. Keine leichte Aufgabe. Denn die BLB spielt jeden Tag woanders: Im Schnitt 400 Vorstellungen mit 13 bis 14 Produktionen zwischen Tradition und Moderne gibt es jährlich auf den Bühnen der 16 Mitgliedskommunen.

In seine Amtszeit fielen 1987 der Umzug des Theaters in das neu eröffnete Bürgerzentrum, die Einführung des Theatersommers 1999 oder die Eröffnung des „theaters treppab“, einer Spielstätte für die Kinder- und Jugendtheatersparte in den Räumen des ehemaligen „Club Dubs“.

In seiner Zeit als Verwaltungsleiter machte er gemeinsam mit den Intendanten Rolf Parchwitz, Peter Dolder und Carsten Ramm die Badische Landesbühne zu einer der wichtigsten kulturellen Institutionen in Baden-Württemberg, würdigt die Badische Landesbühne in dem Nachruf.