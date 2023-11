TOTO kommt nach Bruchsal: US-Band wird im Schlossgarten erwartet

Im Sommer war Sting in Bruchsal. Roland Kaiser ist aufgetreten. Mit hochkarätigen Stars setzt sich die Reihe 2024 fort. Als erster Gast ist nun TOTO gesetzt. Die US-Band kommt am Sonntag, 30. Juni, in den Schlossgarten. Dies teilt die Agentur Provinztour mit, die die Reihe organisiert.

TOTO hat eine Europatournee geplant, sieben Konzerte sind in Deutschland, darunter eines in Bruchsal. Songs wie Africa oder Rosanna gehören dann ganz sicher zum Repertoire.

Karten gibt es bei den BNN-Geschäftsstellen

Der Vorverkauf für TOTO beginnt am 10. November; Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen der BNN oder auch bei der Tourist-Information in Bruchsal, online auf www.provinztour.de und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Stehplätze kosten 71,90. Im vorderen Bühnenbereich, front of stage, kosten die Stehplätze 81,90 Euro, so erklärt Provinztour auf Anfrage.

In den vergangenen zehn Jahren hätten TOTO einen Popularitätsschub erlebt, wie ihn nur wenige Bands zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere erleben, wirbt Provinztour. 3,4 Milliarden Streams stünden allein auf Spotify zu Buche. Die Gesamtzahl der Aufrufe des Gesamtwerks der Band auf allen Plattformen nähert sich nun der Fünf-Milliarden-Marke. Zu den meistgespielten Aufnahmen gehört „Africa“ mit über einer Milliarde Streams allein auf Spotify.

Individuell und kollektiv sei der Stammbaum der Band auf erstaunlichen 5.000 Alben zu hören, die zusammen eine halbe Milliarde verkaufter Alben ausmachen. Sie sind Teil der Popkultur und eine der wenigen Bands der 70er-Jahre, die den wechselnden Trends und Stilen standgehalten haben und immer noch aktuell sind.

TOTO will musikalisches Erbe pflegen

Steve Lukather alias Luke erklärt laut einer Pressemitteilung: „Es gibt eine erfrischende, optimistische Begeisterung für die Zukunft. Als langjährige Mitglieder der Band wollen Joe und ich weiterhin unterwegs sein, um das ursprüngliche Erbe der Band am Leben zu erhalten und die Musik unserer generationenübergreifenden Fangemeinde näher zu bringen. Im Jahr 2023 traten wir demütig vor fast einer Million Fans auf. Und 2024 werden wir vor noch mehr Fans auf der ganzen Welt spielen. Ich habe mehr als viereinhalb Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht, dieses Erbe zu pflegen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Musik durch Live-Konzerte weiterlebt.“

Joseph Williams fügt hinzu: „Luke und ich haben viel gemeinsam erlebt. Er ist wie ein Bruder für mich. Unsere kreative Partnerschaft hat unser Leben immer bereichert. Wenn wir in die Zukunft blicken, gibt es nichts als Vorfreude darauf, alles, was wir im Kopf haben, zum Leben zu erwecken.“

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. (07139) 547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.