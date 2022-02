Notruf 112 – Lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig

Nein. Alle Anrufer landen in der Integrierten Leitstelle in Karlsruhe. Jeder unserer Feuerwehrangehörigen trägt einen Meldeempfänger. Über diesen wird er dann von der Leitstelle alarmiert, je nach Lage. Für jedes Alarmstichwort, also beispielsweise „Rauch aus Wohnung“ oder „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ gibt es eine Ausrückeordnung. Es ist festgelegt, wie viele Leute und mit welchen Fahrzeugen sie los müssen. Bei den Freiwilligen Feuerwehren werden standardmäßig immer drei Mal so viel Kräfte alarmiert wie benötigt, damit man sicher gehen kann, dass genügend kommen.