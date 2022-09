Ein gestohlenes Auto hat am 16. September in Oberhausen-Rheinhausen gebrannt. Jetzt hat die Polizei zwei 21-Jährige festgenommen. Sie feierten die Tat im Internet. So kam die Polizei auf ihre Spur.

Nach einem Autodiebstahl und einer Brandstiftung in Oberhausen-Rheinhausen hat die Polizei einen jungen Mann und eine junge Frau festgenommen. Die beiden 21-Jährigen werden verdächtigt, am 16. September das Auto eines Einwohners von Oberhausen-Rheinhausen gestohlen, zum Rheindamm in Rheinhausen gebracht und dort angezündet zu haben.

„Es gibt keine Hinweise für einen Racheakt“, erklärte Matthias Hörster von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe den BNN. Stattdessen könne Lust an der Zerstörung hinter der nächtlichen Tat stecken. Denn ein Video des brennenden Autos wurde ins Internet gestellt.

Oberhausen-Rheinhausen: Zeuge erkennt Verdächtigen auf dem Video

Ein Zeuge wurde auf den Film aufmerksam, erkannte die mutmaßlichen Täter und gab den Ermittlern des Kriminalkommissariats Bruchsal einen Hinweis. Das ist einer Pressemitteilung von Polizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft zu entnehmen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Montag vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die beiden jungen Erwachsenen haben keinen festen Wohnsitz. Deshalb bestand laut Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr.

Die Feuerwehr wurde um fünf Uhr morgens zu dem brennenden Auto gerufen. Es stand nahe der alten Kläranlage auf dem Rheindamm in Richtung Philippsburg. Das berichtet Hubert Kullmann, Abteilungsleiter Rheinhausen: „Es war ein Vollbrand am Auto, das vollständig zerstört wurde.“ Die beiden 21-Jährigen befinden sich wegen Verdachts auf schweren Diebstahl und Brandstiftung in Vollzugsanstalten.