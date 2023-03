Immer vor Ostern beginnt die Fährsaison über den Rhein zwischen Speyer und Rheinhausen. Am 31. März geht es wieder los - mit Neuerungen.

Die Fähre zwischen Rheinhausen und Speyer startet am Freitag, 31. März in die Saison. Dann schippert die „Neptun“ ab 11 Uhr über den Rhein zwischen pfälzischer und badischer Seite. Von Freitag bis Sonntag können Fußgänger und Radfahrer übersetzen. Zum Saisonstart gibt es morgens Brezeln und Sekt. Das kündigen die Stadtwerke Speyer als Betreiber an.

Gelenkt wird das bekannte Schiff von einem neuen Mann, nachdem Schiffsführer Ernst Hessenauer nach 23 Jahren andere Ziele ansteuert. Am Steuerrad steht nun Sebastian Sztander. Mindestens alle 30 Minuten starten er die Fahrten, bei Bedarf auch öfter.

An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen beginnt um 10 Uhr von Speyer her die erste Überfahrt. Jeweils bis 20 Uhr geht der Betrieb. Eine Fahrt dauert fünf bis zehn Minuten. Auf Speyerer Seite steigt man im Gebiet des Berghäuser Altrheins aus. Bis zum Stadtzentrum sind es noch einige Kilometer.

Erwachsene zahlen nun 30 Cent mehr für Fahrt über den Rhein

Für die Fähre ist 2023 etwas mehr zu bezahlen als im Vorjahr. Wie die Stadtwerke Speyer mitteilen, wird die Überfahrt für Erwachsene um 30 Cent teurer. Zu zahlen sind dann 2 Euro oder 2,80 Euro mit einem Fahrrad ohne Motor. Anhänger, E-Bikes oder Bollerwagen kosten noch einmal einen Euro extra. Kinder mit Fahrrad zahlen 1,80 Euro.

Weil die Fähre eine Bugklappe hat, können auch Rollstühle und Behindertenfahrzeuge mitgenommen werden.

Damit der traditionsreiche Fährbetrieb immer von der Osterzeit bis Oktober bestehen bleibt, gibt die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen für die bei Ausflüglern sehr beliebte Verbindung einen Zuschuss von 12.500 Euro.