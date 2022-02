Gefahr durch Giftköder: Wie kann ich mein Tier am besten schützen?

Ich erhalte solche Rückmeldungen aus mehreren Gemeinden. Es ist keine dramatische Vermehrung, aber ein Anstieg. Vor Jahren waren solche Vorkommnisse weitaus seltener. Dort, wo sich viele Menschen aufhalten, so an Badeseen, am Erlichsee, in Parks und auf Plätzen, sind oft auch Hundehalter unterwegs. An den Hinterlassenschaften der Tiere stören sich die Nichthierhalter. Was sie sehen, macht einige wütend, verleitet zu aggressivem Verhalten. Sie haben kein Verständnis, dass dem Hund freie Bahn gelassen wird. Beides nimmt derzeit zu: die Verschmutzung und die Verärgerung darüber.