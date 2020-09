Surfrider Foundation Baden-Pfalz sammelt Müll auf dem Erlichsee

Wer helfen will, kann einfach vorbei kommen. Helfer sollten sich eigene Handschuhe mitbringen, Müllbeutel und Zangen haben wir vor Ort. Für die Sammelaktion rechnen wir mit etwa 20 Helfern, das ist immer ein bisschen wetterabhängig. Eine begrenzte Anzahl an SUP-Boards können am See ausgeliehen werden oder selbst mitgebracht werden. Wer sich auf dem Board nicht sicher fühlt, kann aber auch am Ufer Müll sammeln. Da liegt ja oft viel herum. tth

Service

Treffpunkt zur Sammelaktion ist am Samstag, 5. September um 9 Uhr an der SUP-Verleihstation am Erlichsee. Die Aktion dauert etwa zwei Stunden. Wer ein SUP-Board zum Sammeln auf dem Wasser leihen möchte, kann sich vorab über Facebook an die Veranstalter wenden: Surfrider Foundation Baden-Pfalz.