Für Östringen und den Kraichgau-Tourismus sind das gute Nachrichten: Das Hotel Kreuzberghof in Tiefenbach hat einen neuen Eigentümer. Das hat der Hotelier jetzt mit dem traditionsreichen Haus vor.

Dieses Hotel am idyllischen Kreuzbergsee in Tiefenbach könnte so auch im Tiroler Bergland stehen: Eine riesige Terrasse, ausladende Balkone, Zimmer im Landhausstil, rustikal, gemütlich. Der Kreuzberghof ist eine etablierte Adresse im nördlichen Landkreis, und jetzt kann auch Östringens Bürgermeister aufatmen.

Mit Heinz Heiler ist ein Unternehmer gefunden, der dem Haus die Zukunft rettet. „Für uns ist es wichtig, dass es vernünftig weiter geht“, erklärt Felix Geider. Dafür stehe der Unternehmer Heiler, der in Tiefenbach bereits den Golfclub übernommen hat, dem das Weingut Heitlinger gehört und der auch sonst ein umtriebiger Geist ist.