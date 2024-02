Östringer Alleinunterhalter „Gaudi Harry“ präsentiert seinen neuen Song

„Party ohne Ende“ – so heißt nicht nur die neue Single von Harry Ries aus Östringen, das ist auch irgendwie sein Motto. Als „Gaudi Harry“ ist er seit zehn Jahren musikalisch unterwegs. Auch als Leader der Tanz- und Showband „Romanticas“ begeistert er.

Harry Ries ist ein „durch und durch positiver Mensch“. Das sagt er nicht nur selbst über sich, das ist in der Begegnung mit ihm deutlich zu spüren. Und er liebt, was er tut. Seinen Beruf bei der SEW, sich mit dem Mountainbike bewegen, Holz machen, Wandern, Ski fahren und vor allem – Musik machen.

Musiker

Schon als kleiner Knirps habe er auf allem getrommelt, was Klang erzeugt, erzählt der gebürtige Gochsheimer. Im Alter von sechs Jahren saß er dann auch schon am richtigen Schlagzeug, mit 13 kam das Akkordeon hinzu, das er beim Handharmonikaverein in seinem Heimatort beherrschen und lieben lernte.

Es kam, was kommen musste: mit 16 Jahren die erste eigene Band. Das war 1980. Später wechselte er zu „Caribic“ nach Kronau, brachte sich selbst das Keyboardspielen bei und war mit aktuellen Hits und Tanzschlagern als Alleinunterhalter unterwegs, zum Beispiel mit einem festen Engagement in der „Bandscheibe“ in Mingolsheim.

Harry Ries war 22 Jahre alt, als sich ein paar Weichen neu stellten. Er begann bei der SEW in Graben-Neudorf zu arbeiten und stieg bei den „Blizzards“ ein. „Das war eine Kultband damals, die neue Musiker nur nach bestandener Prüfung aufnahm und zum Beispiel auf dem Cannstatter Wasen gespielt hat“, erinnert sich der Musiker.

Mit den „Blizzards“ war Schluss, als er sich in die Sängerin Andrea verliebte. Mit ihr, seiner heutigen Ehefrau, gründete er die „Romanticas“, zunächst als Duo, später stießen zwei weitere Musiker hinzu, sodass sie bis heute als Tanz- und Partyband für Stimmung und gute Laune sorgen.

Seit 2014 ist Östringer als „Gaudi Harry“ unterwegs

2014 beschlossen die Musiker, etwas kürzerzutreten und ihre Auftritte auf fünf, sechs Termine im Monat zu reduzieren. „Das war mir aber zu wenig“, sagt Harry.

Der Zufall wollte es, dass gerade im Mühlbachhof in Mingolsheim ein Alleinunterhalter gesucht wurde – das war die Geburtsstunde von „Gaudi Harry“. Inzwischen ist er Kult in der volkstümlichen Schlagermusikszene weit über den Kraichgau hinaus. An die 60 Termine absolviert das 59-jährige Energiebündel im Jahr – zusätzlich zu den Engagements mit den „Romanticas“.

Rote Schuhe sind Markenzeichen von „Gaudi Harry“

Seine roten Schuhe, irgendwann mal zufällig gewählt, sind inzwischen sein Markenzeichen. Genauso wie seine flippigen Outfits und seine mitreißende, gute Laune.

„Ich mach’ das leidenschaftlich gerne, den Leuten Partystimmung und Spaß bringen.“ Und dafür lieben ihn die Fans – weil „ich so normal bin und offen auf alle zugehe“.

„Gaudi Harry“ hat eigenes Tonstudio in Östringen

Von den Musikinstrumenten, die er zum großen Teil in Eigenregie spielen gelernt hat, hat es ihm die Steirische Harmonika besonders angetan. Dazu kommen Schlagzeug, Gitarre und Keyboard. Geige, Trompete und Dudelsack kann er auch und gerade liebäugle er mit einem Alphorn, sagt er lachend.

Zu Hause in Östringen bereitet er seine Programme im eigenen Tonstudio vor. Seine erste Single „Hüttengaudi ohne Hütte“ habe es vor drei Jahren gleich zum Einstieg bei Amazon auf Platz drei geschafft – „hinter Helene Fischer“, freut er sich.

Auftritt mit neuer Single in Oberderdingen

Am vergangenen Freitag hat er beim traditionellen Lichtmess-Tanz im Weingut Kern in Oberderdingen seine neue Single „Party ohne Ende“ zum ersten Mal präsentiert.

Wie schon beim ersten eigenen Song, sind Text und Musik von „Party ohne Ende“ als Familienproduktion durch ihn, seine Frau Andrea unter Federführung von Tochter Laura entstanden.