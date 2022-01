26 Einsatzkräfte

Feuerwehr rettet Pferd aus Mistgrube in Östringen

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr. Ein Pferd ist am Samstag in eine Mistgrube geraten und blieb stecken. Mit 26 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr an.