Weil ein Pferd in einem Bach im Weingartener Moor feststeckte, musste die Feuerwehr am Dienstagabend ausrücken. Auch ein Tierarzt war vor Ort.

Zu einer komplizierten Tierrettung ist es am Dienstagabend in Weingarten gekommen. Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil ein Pferd in einen Bach im Weingartener Moor gestürzt war und sich nicht selbstständig befreien konnte.

Da die Unglücksstelle schwer zu erreichen war, wurde die Feuerwehr Bruchsal mit weiterem Hilfeleistungsmaterial an die Einsatzstelle gerufen.

Das Tier wurde mittels Medikamenten beruhigt. Einsatzleiter der Feuerwehr Bruchsal

Um mit dem schweren Rettungsgerät an die Einsatzstelle zu kommen, mussten die Rettungskräfte mehrere hunderte Meter zu Fuß zurücklegen. „Umliegendes Gebüsch und Geäst musste freigeschnitten werden, um an das Tier heranzukommen“, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort.

Pferd wird im Weingartener Moor mit Schlingen und Gurten an Land gezogen

Ein Tierarzt wurde verständigt. Er kümmerte sich um das sichtlich erschöpfte Pferd. „Das Tier wurde mittels Medikamenten beruhigt und wir konnten schließlich die Rettung einleiten“, sagte der Feuerwehrsprecher weiter. Mit Schlingen und Tragegurten wurde das Pferd schließlich in einer regelrechten Hau-Ruck-Aktion von zahlreichen Rettungskräften zurück an Land gezogen.

Um das völlig erschöpfte Tier nach der erfolgreichen Rettung behandeln zu können, wurde es einer Tierklinik gebracht. Neben der Feuerwehr befanden sich auch der Rettungsdienst mit der örtlichen Notfallhilfe und einem Rettungswagen bei der rund zwei Stunden dauernden Aktion vor Ort.

Warum das Pferd in die missliche Lage kam, ist nicht bekannt.