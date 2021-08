Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Traktor geht in Östringen-Tiefenbach in Flammen auf

In Östringen-Tiefenbach ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem brennenden Fahrzeug gerufen worden. Es bestand die Gefahr, dass die Flammen in einem landwirtschaftlichen Gelände weiteren Schaden anrichten.