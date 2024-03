Im Industriegebiet hat am Mittwoch ein Wohncontainer Feuer gefangen. Für die Feuerwehr war das ein Großeinsatz.

In Vollbrand, wie die Feuerwehr sagt, hat am Mittwochmittag ein Wohncontainer in Östringen gestanden. Zum Glück kam dabei kein Mensch zu Schaden.

Wie die Feuerwehr bestätigt, musste die gesamte Wehr Östringens ins Industriegebiet ausrücken. 50 Kräfte waren im Einsatz. Gegen halb zwei war die Sache beendet, das Feuer gelöscht.

Feuerwehr kann Übergreifen des Feuers auf andere Container verhindern

Nach den ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war der Wohncontainer im Östringer Industriegebiet gegen Mittag in Brand geraten. Mit vereinten Kräften konnte aber verhindert werden, dass das Feuer auf weitere Container überspringt oder auch auf dort gelagerte Übersee-Container.

Brand ist jetzt ein Fall für die Polizei

Zum Zeitpunkt des Einsatzes war niemand in den Wohnungen. Es handelt sich nicht um Flüchtlingsunterkünfte, sondern wohl um Container für Arbeiter, so eine erste Information der Feuerwehr.

Was zum Brand geführt hat, muss noch ermittelt werden. Dazu ist jetzt auch die Polizei vor Ort. Gegen 14 Uhr konnte die Feuerwehr bereits wieder aufräumen und abrücken. Alarmiert war die komplette Östringer Wehr und eine Gruppe der Bad Schönborner Kameraden samt Drehleiter.