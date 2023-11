In der Vorsaison waren seine Tore die Lebensversicherung des FC Untergrombach. Die letzten Monate weckten bei Stürmer Patrick Ploch nun den Wunsch vom Aufstieg in die Kreisliga mit seinem Heimatverein.

In der vergangenen Saison war Patrick Ploch die Lebensversicherung des FC Untergrombach. Nur knapp sprang der Verein dem Abstieg aus der Kreisklasse A von der Schippe. Eine um zwei Treffer bessere Tordifferenz bedeuteten den rettenden zehnten Tabellenplatz.

Es scheint eine längst vergessene Vergangenheit zu sein. Inzwischen steht der FCU auf der Sonnenseite der Tabelle, geht als Spitzenreiter in die Winterpause. Was jedoch unverändert ist: Torjäger Patrick Ploch trifft nahezu wie er will, befördert den Ball in 13 Partien bereits 16 Mal ins gegnerische Netz.

Zu wissen, dass meine Frau und der Kleine draußen stehen, hat mich gepusht. Patrick Ploch

über seinen Viererpack gegen den SV 62 Bruchsal

In der Vorwoche schnürte der 29-Jährige im Nachholspiel gegen den SV 62 Bruchsal sogar einen Viererpack –und das beim ersten Besuch seines kürzlich geborenen Sohns auf dem Sportplatz. „Zu wissen, dass meine Frau und der Kleine draußen stehen, hat mich gepusht“, gibt Patrick Ploch zu.

Patrick Ploch kurz vor dem 200. Punktspiel für den FC Untergrombach

Der 7:0-Heimsieg bekommt damit nochmals eine ganz spezielle Note und passt zur sportlichen Geschichte des FCU-Kapitäns. Denn Untergrombach spielt eine besondere Rolle im Leben von Patrick Ploch, der hier seine gesamte Fußballerkarriere verbrachte und diese auch hier irgendwann beenden will. „Ich bin ein sehr heimatgebundener Mensch“, betont der Stürmer, der bislang 189 Punktspiele für den Club in der A-Klasse bestritt.

Dass der Torjäger in der Vergangenheit immer mal wieder bei einem höherklassigen Verein auf dem Wunschzettel stand, ist kein Geheimnis. Doch wirklich damit auseinandergesetzt hat sich Patrick Ploch nie. „Und jetzt ist das Thema sowieso durch“, schiebt er nach.

Aufstieg mit dem FC Untergrombach das große Ziel

Das heißt aber nicht, dass Patrick Ploch nicht gerne bald in der Kreisliga auflaufen möchte. Der 29-Jährige macht kein Geheimnis aus seinem großen Wunsch: „Ich würde gerne mit Untergrombach den Aufstieg feiern.“

Die Chancen dazu stehen nicht schlecht, zumal der FCU neben ihm mit Andrei Vasile Moldovan (22 Treffer) noch einen zweiten Torjäger haben. „Die beiden haben 38 unserer 51 Tore gemacht, das ist schon eine Hausnummer“, weiß Trainer Marco Junker. „Am Anfang haben sie etwas gebraucht, um sich aufeinander einzustellen und die Laufwege kennenzulernen. Aber jetzt treffen sie wie am Fließband.“

Sturmduo des FC Untergrombach ergänzt sich perfekt

Tatsächlich ergänzt sich das Duo perfekt: Während Patrick Ploch seinen Teamkollegen eher als „klassischer Strafraumstürmer“ betitelt, könne er sich mehr Freiheiten nehmen. „Ich wusle überall ein bisschen rum und helfe, wo ich kann“, so der FCU-Kapitän, der in der Jugend noch im Mittelfeld spielte und erst später ganz nach vorne rückte.

Er gibt keinen Ball einfach so her, ohne zu kämpfen. Trainer Marco Junker

über seinen Mannschaftskapitän

Das dürfte ein Grund für seine Spielweise sein, die Coach Marco Junker lobt: „Er gibt keinen Ball einfach so her, ohne zu kämpfen.“ Auch gehe der 29-Jährige in Sachen Einstellung immer voran und versuche sich stetig zu verbessern.

Ob das auch für die Torausbeute gilt? Seine Bestmarke stellte Patrick Ploch in der Saison 2021/22 mit 27 Treffern auf. Mit einer konkreten Zahl hält sich der Offensivspieler zurück. Vielmehr zähle der Erfolg der Mannschaft – und der ersehnte, mögliche Aufstieg.