Denk mal zurück

Perlon, Nylon und Co: Ist die Hausfrau damit etwa überfordert?

Wäsche aus Perlon ist in den 1950ern der letzte Schrei. So anschmiegsam, so elegant. Doch bei der Bruchsaler Post zweifelt man daran, dass die Damenwelt mit den neuen Stoffen richtig umgehen kann.